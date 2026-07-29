अमायरा सुसाइड केस: नीरजा मोदी स्कूल के डायरेक्टर-प्रिंसिपल समेत सभी आरोपियों को जमानत, पिता बोले- जारी रहेगी लड़ाई

पीड़ित पक्ष ने आरोपियों पर साक्ष्य मिटाने और बच्ची को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। परिजनों ने मांग की कि स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल पर भी क्रूरता और उकसाने की धाराएं जोड़कर प्रसंज्ञान लिया जाए। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि प्रबंधन की ओर से ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया, जिससे सुसाइड के लिए उकसाने की बात साबित हो। गत वर्ष 1 नवंबर को अमायरा ने नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी।