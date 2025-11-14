जयपुर: अमायरा मौत मामले में बड़ा खुलासा, ‘क्लास में जोड़े हाथ, टीचर ने सुनवाई के बजाय डांट दिया’ 35 मिनट तक मजाक उड़ाया

Amyra death case (Patrika Photo)
Amyra death case: राजधानी जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा अमायरा की आत्महत्या मामले में माता-पिता ने नया खुलासा करते हुए स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक, घटना वाले दिन कक्षा में करीब 35 मिनट तक कई छात्र अमायरा का मज़ाक उड़ाते रहे।
माता-पिता ने बताया, उस दौरान क्लास में दो शिक्षिकाएं मौजूद थीं, लेकिन उन्होंने बच्ची की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। माता-पिता का कहना है कि अमायरा परेशान होकर पांच बार शिक्षिकाओं के पास गई, पर हर बार उसकी बात सुनने के बजाय उसे ही डांट दिया गया।
अमायरा की मां शिवानी के मुताबिक, बेटी को उस दिन लगातार बुलिंग का सामना करना पड़ा। अंतिम आधे घंटे के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि अमायरा अपनी सीट पर ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी और परेशान थी। फुटेज में वह बार-बार शिक्षिका के पास जाकर शिकायत करती दिखती है, मगर शिक्षक उसे वापस भेज देती हैं।
अभिभावकों का दावा है, एक मौके पर अमायरा हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाती भी दिखाई देती है। यह सीसीटीवी फुटेज पुलिस के निर्देश पर परिजनों को दिखाया गया, जिसके बाद पूरा मामला नया मोड़ लेता दिख रहा है।
-अमायरा क्लास में सबसे पहले पहुंचती है। उसकी दोस्त आती हैं तो दोनों आपस में हंसते हैं, हाई फाइव करते हैं और गोलगप्पे खाते हैं।
-क्लास में टीचर आती है और बच्चों को हैलोवीन (एक फेस्टिवल) के बारे में बताती है। एक बच्चे का जन्मदिन था, उसे सभी सेलिब्रेट करते हैं और एक-दूसरे को चॉकलेट खिलाते हैं।
-बच्ची डांस क्लास में जाती है और एक घंटे तक वहीं रहती है। उसके बाद क्लास में वापस आ जाती है।
-अमायरा अपनी बेंच पर बैठी दिख रही है। उसके आगे एक लड़का और उसके आगे दो लड़के बैठे हैं।
-आगे वाले लड़के के पास एक इलेक्ट्रिक ड्रॉइंग बॉक्स है। उसमें वह कुछ लिखता है, जो ऑटोमैटिकली मिट जाता है। वह बॉक्स बीच वाले को देता है।
-बीच वाला लड़का अमायरा को वह बॉक्स दिखाता है। अमायरा असहज महसूस करती है और बॉक्स लौटाते हुए आगे देखने को कहती है।
-यह प्रक्रिया 8 से 10 बार दोहराई जाती है।
-अमायरा पांच बार शिक्षिकाओं के पास जाती है, हर बार उसकी शिकायत टाल दी जाती है।
-आखिरी बार भी टीचर ने उसकी बात नहीं सुनी। अमायरा रोने लगी और अंतत: गिवअप कर दिया।
-बच्ची रेलिंग पर चढ़कर बैठती है और फिर नीचे कूद जाती है।
