जयपुर: अमायरा मौत मामले में बड़ा खुलासा, ‘क्लास में जोड़े हाथ, टीचर ने सुनवाई के बजाय डांट दिया’ 35 मिनट तक मजाक उड़ाया



-अमायरा क्लास में सबसे पहले पहुंचती है। उसकी दोस्त आती हैं तो दोनों आपस में हंसते हैं, हाई फाइव करते हैं और गोलगप्पे खाते हैं।

-क्लास में टीचर आती है और बच्चों को हैलोवीन (एक फेस्टिवल) के बारे में बताती है। एक बच्चे का जन्मदिन था, उसे सभी सेलिब्रेट करते हैं और एक-दूसरे को चॉकलेट खिलाते हैं।

-बच्ची डांस क्लास में जाती है और एक घंटे तक वहीं रहती है। उसके बाद क्लास में वापस आ जाती है।

-अमायरा अपनी बेंच पर बैठी दिख रही है। उसके आगे एक लड़का और उसके आगे दो लड़के बैठे हैं।

-आगे वाले लड़के के पास एक इलेक्ट्रिक ड्रॉइंग बॉक्स है। उसमें वह कुछ लिखता है, जो ऑटोमैटिकली मिट जाता है। वह बॉक्स बीच वाले को देता है।

-बीच वाला लड़का अमायरा को वह बॉक्स दिखाता है। अमायरा असहज महसूस करती है और बॉक्स लौटाते हुए आगे देखने को कहती है।

-यह प्रक्रिया 8 से 10 बार दोहराई जाती है।

-अमायरा पांच बार शिक्षिकाओं के पास जाती है, हर बार उसकी शिकायत टाल दी जाती है।

-आखिरी बार भी टीचर ने उसकी बात नहीं सुनी। अमायरा रोने लगी और अंतत: गिवअप कर दिया।

-बच्ची रेलिंग पर चढ़कर बैठती है और फिर नीचे कूद जाती है।