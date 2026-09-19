Chittorgarh : वायरल का ‘नया रूप’, 12 दिन तक नहीं छोड़ रहा पीछा, नए लक्षणों ने बढ़ाई चिंता, जानें डॉक्टर की सलाह

Chittorgarh : चित्तौड़गढ़ जिले में मौसम के दोहरे मिजाज ने आमजन की सेहत बिगाड़ दी है। दिन में तेज धूप-गर्मी और रात में आ रही ठंडक के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। श्रीसांवलियाजी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में प्रतिदिन मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालत यह है कि अस्पताल का दैनिक आउटडोर 2800 से 3000 के आस-पास पहुंच गया है, जिसमें अकेले 500 से 600 मरीज केवल वायरल बुखार से पीड़ित पहुंच रहे हैं।