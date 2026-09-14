चित्तौड़गढ़ निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर: मंत्री का गृह क्षेत्र हारी BJP, जानें कहां निर्दलीय बने किंगमेकर

Chittorgarh Civic Body Election Result: चित्तौड़गढ़ जिले की सात निकायों के सोमवार को घोषित परिणाम बेहद कशमकश भरे रहे। पांच साल बाद हुए इस सियासी समर में मतदाताओं ने मिला-जुला जनादेश दिया है। जिले की दोनों प्रमुख नगर परिषदों चित्तौड़गढ़ और निंबाहेड़ा पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया। वहीं, पांच में से चार नगर पालिकाओं में कांग्रेस ने परचम लहराया।