Rajasthan : यूपी के विधायक को धमकी देने वाला 25 हजारी इनामी इनफ्लुएंसर चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार, सलमान का विवादों से है पुराना नाता

स्थानीय पुलिस के अनुसार सोमवार रात्रि में धनेत पुलिया के नीचे एक स्विफ्ट गाड़ी नंबर आरजे-08-सीबी-5774 के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मंगलवार सुबह मिली। गाड़ी को क्रेन के ज़रिए थाने पर लाया गया। घटनाक्रम की जानकारी ली तो पता चला की गाड़ी में इनफ्लुएंसर हाजी सलमान उसकी प्रेमिका महक, वाहन स्वामी शुभम और एक पठान नामक व्यक्ति मौजूद था। उक्त गाड़ी यूपी पुलिस के पकड़ने के दौरान पेड़ से टकराने की जानकारी मिली है। यूपी पुलिस सलमान को लेकर गाजियाबाद चली गई, जबकि अन्य फरार हो गए। जानकारी में यह भी आया की शुभम और पठान, सलमान को देवीलाल जाट निवासी करुंदा निम्बाहेड़ा सदर के यहां छोड़ने जा रहे थे। चित्तौड़ पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को थाने की जब्ती में लिया है।