‘मौसी की 4 दुकानें थीं, दिवाली के लिए नया माल मंगाया था, सब जल गया’, जयपुर अग्निकांड बताते हुए छलके व्यापारी के आंसू

व्यापारी जान जोखिम में डालकर दुकानों से सामान निकालते रहे। आग बुझने के बाद दुकानों में भरा पानी निकालने में भी व्यापारी जुटे रहे। जौहरी बाजार और त्रिपोलिया बाजार की कई दुकानें भी बंद रहीं। एडिशनल डीसीपी आलोक सिंघल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। छत पर रेस्तरां के लिए एनओसी ली गई थी या नहीं, इसकी जांच के लिए नगर निगम को पत्र लिखा जाएगा। अब फायर एनओसी और अग्निसुरक्षा व्यवस्था की भी जांच होगी।