जयपुर अग्निकांड: ऊपर की दुकानों की तपिश से नीचे भी गर्म होने लगीं थीं दुकानें, पानी तक हुआ गर्म

Jaipur Fire Incident: जिस फायर सिस्टम पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, परकोटे में वही आग के सामने बेअसर खड़ा मिला। इन हालातों ने एक बार फिर राजधानी जयपुर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। पुरोहित का कटला बाजार में नोजल तो लगाए गए, लेकिन व्यापारियों के मुताबिक पानी की लाइन और फायर प्लांट चालू नहीं हुए। गुरुवार सुबह आग लगी तो करीब 20 दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। दमकल की पानी की आपूर्ति करीब 15 मिनट बाधित रही, जिससे आग और ज्यादा भभक उठी। बाहर अतिक्रमण और तंग रास्तों ने दमकल की आवाजाही भी मुश्किल कर दी।