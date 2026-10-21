Rajasthan Panchayat Chunav 2026: वोटिंग से एक दिन पहले खेत में मिला कांग्रेस प्रत्याशी का शव, इलाके में फैली सनसनी

घटना सदर थाना इलाके के आलमजी का थान (उड़ासर) गांव में बुधवार सुबह करीब 4 बजे की है। सदर थाना सीआई देवीचंद ढाका ने बताया कि आलमजी का थान निवासी मोहनलाल पुत्र पूनमाराम का शव बुधवार को खेत पर मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को गुड़ामालानी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस अभी परिजनों व ग्रामीणों से पूछताछ में जुटी हुई है। मांगता पंचायत समिति में पहले चरण में 22 अक्टूबर को मतदान होना है। यहां वार्ड 8 से कांग्रेस के मोहनलाल सहित तीन प्रत्याशी मैदान में थे। यहां भाजपा से भभूता राम और आरएलपी से ओमप्रकाश प्रत्याशी हैं।