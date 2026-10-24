5 रुपए के पैकेट में कम माल देना कंपनी को पड़ा भारी, अब ग्राहक को चुकाने पड़ेंगे 8 हजार, जानें पूरा मामला

मामला सीकर रोड निवासी चंद्रभान जालान से जुड़ा है। उन्होंने 10 नवंबर 2020 को विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से किराने का सामान खरीदा था। इसी सामान में पांच रुपए का लेज चिप्स का पैकेट भी शामिल था। जालान इसे घर आए मेहमानों को परोसने के लिए लाए थे। पैकेट हाथ में लेने पर उन्हें वजन सामान्य से कम लगा। संदेह होने पर उन्होंने उसका वजन जांचा तो पैकेट पर दर्ज 15 ग्राम के मुकाबले उसमें केवल 4 ग्राम चिप्स मिले। यानी घोषित मात्रा से 11 ग्राम कम चिप्स थे। इसके बाद उन्होंने विक्रेता से शिकायत की, लेकिन उनके अनुसार, वहां संतोषजनक जवाब देने के बजाय अभद्र व्यवहार किया गया। विक्रेता ने दलील दी कि पैकेट सीलबंद था, इसलिए उसके भीतर कम मात्रा होने की जिम्मेदारी निर्माता कंपनी की है।