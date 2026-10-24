AI को दोस्त समझकर पर्सनल बातें शेयर करना पड़ सकता है भारी! साइबर सुरक्षा एजेंसी की बड़ी चेतावनी

बहुत से लोग AI चैटबॉट्स से बात करते समय उन्हें अपना करीबी दोस्त समझने लगते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत समस्याएं, परिवारिक बातें, लोकेशन, फोटो या यहां तक कि पासवर्ड जैसी जानकारी भी टाइप कर देते हैं। जबकि ये टूल्स आम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह नहीं हैं। इनसे साझा किया गया डेटा स्टोर हो सकता है, मॉडल ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो सकता है या किसी डेटा लीक में सामने आ सकता है। I4C ने स्पष्ट किया है कि यहीं से प्राइवेसी रिस्क शुरू होता है।