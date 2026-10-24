राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, 30-40 kmph की रफ्तार से चलेगी हवा, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के पूर्वानुमान के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 24 अक्टूबर को बीकानेर और जयपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, प्रदेश के अधिकांश अन्य हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। 25 अक्टूबर को जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले तीन से चार दिन मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। हालांकि, मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 29 और 30 अक्टूबर को फिर से मौसम बदलने के संकेत दिए हैं। इस दौरान मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।