राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास ने शेयर की 30 साल पुरानी ब्लैक एन्ड व्हाइट तस्वीर, जानिए क्यों है ये ख़ास?



राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर 30 साल पुरानी एक दुर्लभ 'थ्रोबैक तस्वीर' शेयर की है। वर्ष 1995 की यह ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर बीकानेर जिले की ऐतिहासिक कोलायत तहसील स्थित बीकमपुर गांव की है। इस तस्वीर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के साथ राजस्थान कैडर के दो बेहद प्रतिष्ठित सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी- पूर्व मुख्य सचिव सीएस राजन और पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव आशीष बहुगुणा नजर आ रहे हैं। ये दोनों ही दिग्गज पूर्व अधिकारी 1978 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस रहे हैं।