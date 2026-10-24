पत्रिका ब्लॉकबस्टर सेल 25 अक्टूबर से- जयपुर के टॉप ब्रांड्स पर भारी छूट, साथ में मिलेंगे ढेरों बंपर प्राइज; ऐसे लें हिस्सा

आज के डिजिटल युग में सुविधा तो बढ़ी है, लेकिन स्थानीय बाजारों और दुकानदारों का वह जीवंत रिश्ता पीछे छूटता जा रहा है जो हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। पत्रिका ब्लॉकबस्टर सेल शहरवासियों को उनके अपने आस-पास के प्रतिष्ठित बाजारों से जोड़ने का माध्यम बन रही है। इसके तहत राजस्थान पत्रिका के प्रिंट और रेडियो माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि लोग शहर के बेहतरीन लोकल ब्रांड्स से खरीदारी कर सकें। इससे न केवल स्थानीय व्यापार को बल मिलेगा, बल्कि शहर की आर्थिकी भी मजबूत होगी।