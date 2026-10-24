राजस्थान में ‘विपक्षी’ कांग्रेस नहीं, अब ‘सत्ताधारी’ BJP उतरेगी सड़कों पर, प्रदेशभर में गरमाएगा राजनीतिक पारा, जानिए बड़ी वजह

राजस्थान में अब 'विपक्षी' कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि 'सत्ताधारी' भाजपा सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन करती नज़र आएगी। दिलचस्प और हैरानी की बात इसलिए भी है कि आमतौर पर सरकार की नीतियों और फैसलों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है, लेकिन राजस्थान में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य विरोधी राजनीतिक दलों द्वारा लगातार बनाए जा रहे दबाव व प्रदर्शनों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सड़कों पर उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी नेतृत्व ने विपक्ष के बयानों और आक्रामक रुख को नाकाम करने के उद्देश्य से प्रदेशभर में 'लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ' स्लोगन के साथ एक व्यापक जन आंदोलन का ऐलान किया है। इस राज्यव्यापी अभियान के तहत प्रदेश की राजधानी जयपुर से लेकर सभी जिला मुख्यालयों तक बड़ी पदयात्राएं, पैदल मार्च और जनसभाएं होंगी और कांग्रेस सहित अन्य विरोधी दलों के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया जाएगा।