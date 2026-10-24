IPS Dinesh MN: ‘एक बार में डोसे की 16 प्लेट’! राजस्थान के IPS दिनेश एमएन ने शेयर की तस्वीरें, जानिए इस ऐतिहासिक रेस्तरां की दिलचस्प कहानी  

राजस्थान पुलिस के सबसे तेजतर्रार और चर्चित आईपीएस अधिकारियों में शुमार, एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) व एटीएस के प्रमुख ADG दिनेश एमएन अपने एक अलग अंदाज के कारण चर्चा में हैं। अपनी सख्त कार्यशैली, अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयों और 'सिंघम' वाली छवि के लिए पूरे देश में पहचाने जाने वाले आईपीएस दिनेश एमएन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक रेस्तरां 'विद्यार्थी भवन' से कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ नजर आ रहे हैं और इस प्रतिष्ठित फूड आउटलेट की पुरानी यादों व खानपान का आनंद ले रहे हैं।