Alwar: अलवर में UGC गाइडलाइन के विरोध में धरना, समता आंदोलन समिति ने जताया विरोध

समिति ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए और धरने में शामिल होने वाले लोगों ने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी। संगठन की ओर से समाज के लोगों को अधिक संख्या में पहुंचने और अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया गया था। धरने के लिए कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक को चुना गया और कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू हुआ व दोपहर 12 बजे चला। समिति ने इस आयोजन को शिक्षा से जुड़े विषय पर अपनी राय सामने रखने का माध्यम बताया। समता आंदोलन समिति की ओर से इस कार्यक्रम में समिति ने लोगों से एकजुट होकर कार्यक्रम में भाग लेने और अपने विचार रखने का आह्वान किया। अलवर में आयोजित इस सांकेतिक धरने का मुख्य मुद्दा यूजीसी गाइडलाइन का विरोध रहा। समिति ने इस माध्यम से संबंधित विषय पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं।