जनता की आवाज बनें वार्ड पार्षद, समस्या समाधान होने तक निभाएं जवाबदेही

नागौर. ‘सेवा का संकल्प’ अभियान के तहत बुधवार को राजस्थान पत्रिका की ओर से पार्षदों की कार्यशाला आयोजित की गई। कृषि मंडी सभागार में आयोजित कार्यशाला में विशेषज्ञों ने पार्षदों को उनके अधिकारों के साथ कर्तव्य भी बताए। साथ ही शहर के विकास में पार्षदों की क्या भूमिका हो सकती है और वे किस प्रकार विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं, इसे लेकर करीब दो घंटे तक गहन मंथन किया गया। खासकर पहली बार पार्षद चुने गए जनप्रतिनिधियों को अनुभवी पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों ने उनकी जिम्मेदारियों के साथ कार्यशाला में जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देने, वार्डों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने और अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर समस्याओं का समाधान कराने पर जोर दिया। उन्हें बताया कि जनता ने पार्षदों को अपने वार्ड की समस्याओं के समाधान और शहर के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में पार्षदों की भूमिका केवल समस्याएं उठाने तक सीमित नहीं, बल्कि उनके समाधान के लिए प्रभावी पहल करने की भी है।