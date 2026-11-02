बीकानेर रोड स्थित रामनगर कॉलोनी में सीवरेज चैंबरों से फैल रहा शहर का गंदा पानी, 20 घरों में घुसा

6 महीने से बनी हुई है समस्या, चैंबर हो रहे ओवरफ्लो

रामनगर कॉलोनी में रविवार को पहुंचे तो कॉलोनी एरिया के काफी बड़े भूभाग पर सीवरेज का गंदा पानी फैला हुआ मिला। रामनगर कॉलोनी के बाशिंदों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले करीब 6 महीने से सीवरेज के गंदे पानी की समस्या बनी हुई है। शहर का गंदा पानी हाउसिंग बोर्ड की ओर से सीवरेज लाइन के जरिए आता है। निकासी बाधित होने और पंपिंग व्यवस्था बंद रहने से चैंबर भरकर ओवरफ्लो हो रहे हैं। इसके चलते गंदा पानी वापस कॉलोनी की ओर फैल रहा है। जगह-जगह जमा पानी में गंदगी और बदबू से लोगों को परेशानी हो रही है। कॉलोनी के आसपास खाली भूखंडों में भी पानी जमा होने से मच्छर पनपने और बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है।

हाउसिंग बोर्ड की 6 मोटरें बंद, निकासी व्यवस्था ठप

पड़ताल में हाउसिंग बोर्ड से बीकानेर रोड तक सीवरेज के चैंबरों की स्थिति देखी गई। जांच के दौरान हाउसिंग बोर्ड स्थित प्लांट पर सीवरेज पंपिंग की 6 मोटरें बंद मिलीं। मोटरें 24 घंटे चालू रहने पर सीवरेज का पानी आगे निकलता है, लेकिन इनके बंद रहने से पानी बैक मारकर रामनगर कॉलोनी में फैल रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर परिषद को इस समस्या के संबंध में कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। मोटरें चालू करवाने और सीवरेज लाइन की सफाई करवाने की जरूरत है, ताकि कॉलोनी में जमा गंदे पानी की निकासी हो सके।