Atar Singh Bhadana Death : BJP से ‘शानदार’ जीत, कांग्रेस से ‘बुरी’ हार, जानिए Ex-MLA अतर सिंह भड़ाना का उतार-चढ़ाव भरा राजनीतिक सफर 

2003 में भाजपा के टिकट पर विधायक बनने के बाद अतर सिंह भड़ाना के राजनीतिक सफर में समय के साथ बदलाव भी आए। उन्होंने बाद के चुनावों में अपनी राजनीतिक रणनीतियों के तहत दल-बदल भी किया। वे कांग्रेस पार्टी में भी सक्रिय रहे और साल 2008 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नगर (Nagar) विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि, उस चुनाव में उन्हें बेहद करीबी अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद पूर्वी राजस्थान की राजनीति में उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहा।