पूर्व MLA अतर सिंह भड़ाना का निधन, नाजुक हालत में जयपुर हुए थे रेफर, बीच रास्ते में हुई मौत

गोली लगने से नहीं, चोटों के कारण मौत



पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना के परिजन देर रात उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां रात 12.19 बजे अस्पताल प्रशासन ने उनकी मौत की पुष्टि की। बताते हैं कि पूर्व विधायक की हालत उन्हें ले जाते समय महुआ में ही बिगडऩे लगी थी। ऐसे में प्रशासन ने दौसा अस्पताल प्रशासन को अलर्ट किया था। जहां उन्हें सीपीआर देकर जयपुर रवाना किया गया। जहां उनकी मौत की पुष्टि की गई।

जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की मौत गोली लगने से नहीं हुई है, बल्कि शरीर चोटों के कारण हुआ है। उनके शरीर पर काफी जगह पर गंभीर चोटों के निशान है। इससे उनका काफी खून बह गया था। कहीं भी गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है।