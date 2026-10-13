13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भरतपुर

Atar Singh Murder: पूर्व MLA की हत्या के बाद क्रेशर प्लांट पर जश्न, वारदात के बाद का वीडियो आया सामने, अब तक 5 गिरफ्तार

भरतपुर जिले के भौंडा में पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के बाद का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। खनन लीज से लोगों के जयकारे लगाते हुए बाहर निकलने का वीडियो सामने आया है। जिसमें बड़ी संख्या में लोग हाथ में लाठी-डंडे लिए दिखाई दे रहे हैं।
3 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Kamal Mishra

Oct 13, 2026

atar singh bhadana case

Atar Singh Bhadana: पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना (फोटो-पत्रिका)

भरतपुर। जिले में बयाना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में नया घटनाक्रम सामने आया है। हत्या के बाद गांव भौंडा के पास स्थित खनन लीज से लोगों के जयकारे लगाते हुए बाहर निकलने का वीडियो सामने आया है। इस घटनाक्रम ने मामले को और गंभीर बना दिया है। उधर, पुलिस ने जयपुर के महेश नगर थाना क्षेत्र से नामजद आरोपी बलजीत को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या पांच हो गई है। पुलिस की कई टीमें अब भी अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।

सामने आए वीडियो में कथित तौर पर लोग वारदात के बाद जयकारे लगाते हुए लीज से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में बड़ी संख्या में लोग मोबाइल का फ्लैश जलाकर जयकारे लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के हाथों में लाठी और डंडे दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है, जब पूर्व विधायक की हत्या के मामले में पुलिस मुख्य आरोपियों और साजिश में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। वीडियो की परिस्थितियों और उसमें दिखाई देने वाले लोगों की भूमिका की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

यहां देखें घटना से जुड़ा वीडियो :

अब तक पांच गिरफ्तार, मुख्य आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस ने इससे पहले भागमल गुर्जर, सोनी गुर्जर और शेर सिंह गुर्जर निवासी भौंडा तथा कुंवर सिंह गुर्जर निवासी नावर को गिरफ्तार किया था। अब जयपुर से बलजीत की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए 25 से 30 टीमों का गठन किया गया है और जिले के करीब डेढ़ दर्जन थानों की पुलिस को सक्रिय किया गया है।

मामले में पूर्व विधायक की पत्नी कमलेश भड़ाना ने वैर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुरानी रिपोर्ट के अनुसार, शिकायत में 30 लोगों को नामजद करने के साथ 50 से 60 अन्य लोगों पर भी आरोप लगाए गए थे। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद मुख्य आरोपियों और कथित साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी जांच का अहम पहलू बनी हुई है।

खनन लीज के रास्ते को लेकर पुराना विवाद

परिजनों के मुताबिक, अतर सिंह भड़ाना सात अक्टूबर को अपने पैतृक गांव पाली में परिवार के साथ राधा स्वामी सत्संग में शामिल होने आए थे। इसी दौरान उन्हें खनन लीज के कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच विवाद की जानकारी मिली, जिसके बाद वह भौंडा लौट गए। परिवार के सदस्य अजब सिंह ने बताया कि रायपुर और भौंडा गांवों के बीच खनन साइट तक जाने वाले रास्ते को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था। उनके अनुसार, करीब दो महीने पहले हाईकोर्ट ने अतर सिंह के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके बाद रास्ते से पत्थर निकालने पर रोक लगाई गई थी।

हमले की सुनियोजित तैयारी की आशंका

पुलिस की प्रारंभिक जांच में हमले की योजना पहले से बनाए जाने की आशंका जताई गई है। बताया गया कि लीज की बिजली बंद करने और मकान पर पथराव से सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाने की बात भी जांच के दायरे में है। कर्मचारियों के बाहर निकलने पर उनके साथ मारपीट और पूर्व विधायक पर हमला किए जाने के आरोप हैं।

प्रशासन ने अतिक्रमण चिह्नित किए, चला बुलडोजर

उधर, भौंडा गांव में सरकारी स्कूल के रास्ते और चारागाह की जमीन पर बने कथित अतिक्रमणों को प्रशासन ने चिह्नित कर लाल निशान लगाए हैं। एक दर्जन से अधिक निर्माणों पर कार्रवाई की तैयारी है। अधिकारियों के अनुसार, पहले नोटिस देकर संबंधित लोगों को दस्तावेज पेश करने और अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। मंगलवार को रास्ते और फुटपाथ पर बने एक दर्जन से अधिक अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए।

इसके अलावा, मुख्य आरोपियों में शामिल बताए जा रहे मुकेश फौजी की माता अतरी पत्नी हरज्ञान सिंह के वैर स्थित मकान पर निर्माण स्वीकृति, पट्टे और भवन के उपयोग से जुड़े दस्तावेज दो दिन में पेश करने का नोटिस चस्पा किया गया है। दस्तावेज नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अब पुलिस की जांच और आगे होने वाली गिरफ्तारियों पर सबकी नजर है।

Bharatpur : ‘अचानक लाइट कटी और चारों ओर से हुआ हमला’, पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना के सिक्योरिटी गार्ड ने बताई आपबीती

ये भी पढ़ें
former mla atar singh bhadana security guard gagan sharma incident exposure

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2026 08:51 pm

Published on:

13 Oct 2026 08:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Atar Singh Murder: पूर्व MLA की हत्या के बाद क्रेशर प्लांट पर जश्न, वारदात के बाद का वीडियो आया सामने, अब तक 5 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur News : अतरसिंह भड़ाना की मौत के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला, गांव भौंडा में चलेगा बुलडोजर, लगे लाल निशान

atar singh bhadana murder administration decision bhaunda bulldozer action
भरतपुर

Atar Singh Bhadana News : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना पर हमले के पीछे ये है मुख्य वजह! पढ़े ग्राउंड रिपोर्ट

former mla atar singh bhadana attack main reason read ground report:
भरतपुर

पूर्व MLA अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, गांव में सन्नाटा

atar singh bhadana
भरतपुर

Bharatpur : भाजपा के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के बाद भौंडा गांव में सन्नाटा, भारी पुलिस बल तैनात

bharatpur atar singh bhadana murder bhonda village silence know why
भरतपुर

Bharatpur : ‘अचानक लाइट कटी और चारों ओर से हुआ हमला’, पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना के सिक्योरिटी गार्ड ने बताई आपबीती

former mla atar singh bhadana security guard gagan sharma incident exposure
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.