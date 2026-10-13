Atar Singh Murder: पूर्व MLA की हत्या के बाद क्रेशर प्लांट पर जश्न, वारदात के बाद का वीडियो आया सामने, अब तक 5 गिरफ्तार

परिजनों के मुताबिक, अतर सिंह भड़ाना सात अक्टूबर को अपने पैतृक गांव पाली में परिवार के साथ राधा स्वामी सत्संग में शामिल होने आए थे। इसी दौरान उन्हें खनन लीज के कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच विवाद की जानकारी मिली, जिसके बाद वह भौंडा लौट गए। परिवार के सदस्य अजब सिंह ने बताया कि रायपुर और भौंडा गांवों के बीच खनन साइट तक जाने वाले रास्ते को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था। उनके अनुसार, करीब दो महीने पहले हाईकोर्ट ने अतर सिंह के पक्ष में फैसला दिया था, जिसके बाद रास्ते से पत्थर निकालने पर रोक लगाई गई थी।