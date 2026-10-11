कौन हैं संतोष देवी? राजस्थान की पहली महिला किसान ब्रांड एंबेसडर बनीं, अब किसानों को देंगी ट्रेनिंग

खेती और बागवानी में योगदान के लिए संतोष देवी को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई बार सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2016 में उन्हें कृषि वैज्ञानिक की पदवी मिल चुकी है। वर्ष 2018 में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर तथा वर्ष 2021 में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर और एआईपीसी राजस्थान की ओर से उन्हें सम्मान मिला। वर्ष 2019 में आईएफएस के राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें किसान वैज्ञानिक के रूप में नवाजा गया। जून 2024 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने उन्हें नवोन्मेषी किसान के रूप में सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस 2026 पर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें सम्मानित किया।