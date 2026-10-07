Rajasthan Cyber Crime: ‘हमारी शादी के वीडियो हैं… प्लीज जरूर देखना’, लिंक पर क्लिक करते ही खाता साफ

सीकर। साइबर ठग अब शादी की खुशियों और लोगों की भावनाओं को भी ठगी का हथियार बना रहे हैं। वे व्हाट्सऐप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी शादी का निमंत्रण, होटल का पता, वेडिंग कार्ड अथवा प्री-वेडिंग फोटो-वीडियो भेजकर मोबाइल में सेंध लगा रहे हैं। इनके साथ संदिग्ध एपीके फाइल या फिशिंग लिंक भेजा जाता है। फाइल डाउनलोड करते ही मोबाइल में मैलवेयर इंस्टॉल हो सकता है, जिससे निजी फोटो, कॉन्टैक्ट, एसएमएस, पासवर्ड, ओटीपी और बैंकिंग संबंधी जानकारी साइबर ठगों तक पहुंच सकती है।