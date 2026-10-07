सरिस्का का जंगल छोड़ थानागाजी की सड़कों पर घूमता दिखा टाइगर, लोगों में दहशत का माहौल

अलवर। सरिस्का जोन से सटे थानागाजी थैंक्यू बोर्ड के पास टाइगर एसटी-21 मंगलवार रात करीब 10 बजे काफी देर तक सड़क पर विचरण करता नजर आया। बाघ राजकीय महाविद्यालय के मार्ग से होता हुआ पुलिस थाने के समीप तक जा पहुंचा। थानागाजी कस्बे में बाघ के मूवमेंट से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने अपनी गाड़ियों के अंदर से ही टाइगर का वीडियो बनाया और इस रोमांचक नजारे को कैमरे में कैद किया।