Udaipur School Accident: हादसे के वक्त कक्षा में नहीं था टीचर, घायल बच्चे खुद पहुंचे घर, अब जर्जर स्कूल बंद

घायल विद्यार्थियों ने बताया कि हादसे के समय कक्षा में कोई शिक्षक मौजूद नहीं था। बच्चों के अनुसार, एक शिक्षक छुट्टी पर थे, जबकि दूसरे शिक्षक वाणिया तलाई गए हुए थे। घायल होने के बाद वे डरते-सहमे खुद पैदल अपने घर पहुंचे और परिजनों को घटना की जानकारी दी। हालांकि बाद में संबंधित शिक्षक की ओर से खुद के मौके पर मौजूद होने का दावा किया गया। इसे लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए कि यदि शिक्षक मौके पर मौजूद थे तो घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाने के लिए उन्होंने पहल क्यों नहीं की। घटना के बाद अस्पताल पहुंचे मीडिया कर्मियों को भी वहां शिक्षा विभाग का कोई प्रतिनिधि नजर नहीं आया।