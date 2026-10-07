Captain Smit Machhar: 174 जिंदगियां बचाने वाले कैप्टन स्मित मच्छार के लिए मेवाड़ का खास सम्मान, तैयार हुई ‘174 साहसी पगड़ी’

पगड़ी निर्माता जिनेश व जयंत कोठारी ने बताया कि मेवाड़ में विशिष्ट व्यक्ति और खास अवसरों पर पगड़ी तैयार करने की परंपरा रही है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कैप्टन स्मित के लिए यह पगड़ी तैयार की है। यह केवल पगड़ी नहीं, बल्कि मेवाड़ की ओर से साहस को दिया गया सम्मान है। उन्होंने कहा कि उनके यहां कई हस्तियों के लिए पगड़ियां तैयार की जा चुकी हैं। लेकिन कैप्टन स्मित का साहस उन्हें अलग पहचान देता है। जिस दिन यह पगड़ी उनके सिर पर सजेगी, वह उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मेवाड़ के लिए गर्व का क्षण होगा।