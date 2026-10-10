‘कोई नहीं रहेगा कुंवारा, सभी को बनाऊंगी दूल्हा…’ शेखावाटी में क्यों बना चुनावी मुद्दा?

शेखावाटी के कई क्षेत्रों में शादी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि शेखावाटी में लिंगानुपात कम होने की वजह से पहले यह समस्या शुरू हुई। इस दौर में दूसरे राज्यों से शादी करने का चलन शुरू हो गया। अब यहां की बेटियों की साक्षरता दर काफी आगे है। इस वजह से भी कई परिवारों के सामने समस्या बढ़ गई है। वहीं, अधिक शिक्षित परिवारों में समकक्ष युवक-युवती का रिश्ता तलाशना भी एक चुनौती बना हुआ है। ऐसे में यहां आटा-साटा की परंपरा भी तेजी से बढ़ रही है।