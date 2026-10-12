सीकर: 3 क्विंटल सरसों का बीज जब्त, नामी कंपनियों ​के रैपर मिले; कृषि अधिकारी की रिपोर्ट पर एफआईआर

Sikar News: सीकर. घोराणा की ढाणी में बिना लाइसेंस संचालित फर्म पर कृषि विभाग की टीम ने कार्रवाई कर तीन क्विंटल सरसों का बीज जब्त किया है। गोदाम की तलाशी में नामी कंपनियों के 179 खाली रैपर, डीएपी के 492 खाली बैग और कंचन काला सोना ब्रांड के 591 कटे हुए खाली कट्टे मिले। मौके से दो पैकिंग मशीनें और कट्टे सिलने की मशीन भी बरामद हुई। आशंका है कि बीज की पैकिंग नामी कंपनियों के कट्टों में कर उसे बेचने की तैयारी की जा रही थी। कृषि अधिकारी शंकर लाल की रिपोर्ट पर उद्योग नगर थाना पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम और बीज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।