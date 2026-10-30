Rajasthan : सीकर के ऑनर किलिंग और डबल मर्डर केस में राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी आरोपी बरी, जानें क्यों?

अभियोजन पक्ष साक्ष्यों की 'चेन ऑफ कस्टडी' को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। पेन ड्राइव और डीवीआर को बिना किसी फॉरेंसिक जांच के सीधे अदालत में पेश कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को साबित करने के लिए जो प्रमाण पत्र पेश किया गया, वह कानून के तय मानकों पर खरा नहीं उतरा। गवाह (उमेश कुमार) ने खुद स्वीकार किया कि पुलिस ने टाइप किया हुआ पत्र ला कर दिया और उसने केवल उस पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे उस प्रमाण पत्र की वैधता और विश्वसनीयता समाप्त हो गई। अदालत ने पाया कि निचली अदालत ने आरोपियों की पहचान के लिए गिरफ्तारी मेमो पर लगी तस्वीरों का आधार लिया, जबकि गवाहों ने स्वीकार किया कि तस्वीरें बाद में और अलग से विकसित कर जोड़ी गई थीं, जिन्हें कानूनन साबित नहीं किया गया था।