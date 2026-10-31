Jaipur: MBA छात्रा यशस्वी मौत मामले में बड़ा खुलासा, घटना से ठीक पहले फोन पर हुई थी चंद मिनट की बात

थाना प्रभारी राजेश गौतम के अनुसार शुरुआती जांच में किसी परिचित दोस्त से अनबन की बात सामने आ रही है। प्रेम-प्रसंग के पहलू पर भी जांच की जा रही है। हालांकि अभी घटना की असल वजह स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस यह पता लगा रही है कि यशस्वी ने आखिरी बार किससे बात की थी और बातचीत के दौरान क्या हुआ। उसका मोबाइल और बैग कब्जे में लिया गया है। मोबाइल लॉक होने के कारण उसे साइबर सेल की मदद से जांच के लिए भेजने की तैयारी है। आखिरी वाट्सऐप मैसेज और कॉल डिटेल भी जांच का हिस्सा हैं। सहपाठियों से भी पूछताछ की जा रही है।