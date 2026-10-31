Rajasthan News: भजनलाल सरकार का एक और बड़ा एक्शन, IAS शिखर अग्रवाल के बाद IPS पत्नी प्रशाखा माथुर पर भी गाज, जानिए बड़ी वजह

राजस्थान की भजनलाल सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी है। हाल के दिनों में सुर्ख़ियों पर बने हुए एक हाई-प्रोफ़ाइल मामले में सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में एक निजी कंपनी से कथित तौर पर कम कीमत पर बड़े पैमाने पर कॉटेज और लक्जरी विला खरीदने और फिर उसी कंपनी को भारी-भरकम राशि पर लीज पर देने के मामले में एक के बाद एक दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले के खुलासे के बाद सवालों के घेरे में आये भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आईएएस शिखर अग्रवाल के बाद अब उनकी पत्नी वरिष्ठ आईपीएस अफसर डॉ. प्रशाखा माथुर (1995 बैच) पर भी आगाज गिर गई है। सरकार के कार्मिक विभाग ने शनिवार को एक आदेश जारी करते हुए उन्हें APO (अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर / पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में) कर दिया है। बता दें प्रशाखा माथुर वर्तमान में पुलिस मुख्यालय (PHQ) में एडीजी पुलिस (कल्याण) के पद पर तैनात थीं। इस हाई-प्रोफाइल अधिकारी दंपती पर हुई लगातार प्रशासनिक कार्रवाइयों से प्रदेश की सियासत और नौकरशाही में हड़कंप मच गया है।