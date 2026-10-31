जयपुर हत्याकांड: 48 घंटे तक मां के शव के पास बिलखते रहे 3 बच्चे, हत्यारे पति ने दो दिन बाद खुद खोला राज; यह रही वजह

प्रारंभिक जांच के अनुसार, मूल रूप से बूंदी निवासी लक्ष्मी और अजमेर निवासी प्रदीप के बीच बुधवार को किसी बात पर विवाद हुआ था। गुस्से में आकर पेंटिंग का काम करने वाले प्रदीप ने पास पड़ी लोहे की रॉड से लक्ष्मी के सिर पर वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी न तो पत्नी को अस्पताल ले गया और न ही किसी को भनक लगने दी। वह दो दिन तक शव और अपने तीनों बच्चों के साथ कमरे में ही बंद रहा। शुक्रवार सुबह जब बच्चों की भूख और शव की दुर्गंध से हालात बिगड़ने लगे, तो वह घबराकर पुलिस को सूचना देकर भाग निकला।