राजस्थान के 7 पुलिस अफसरों को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, RPS प्रेम कुमार भी शामिल

आरपीएस प्रेम कुमार ने झालावाड़ जिले में भवानीमंडी वृत्ताधिकारी के पद पर रहते हुए ऑपरेशन शटरडाउन का नेतृत्व किया था। इस अभियान के तहत पुलिस ने बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा करते हुए करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया था। साइबर अपराधियों के नेटवर्क को उजागर करने और मामले के अनुसंधान में उनकी भूमिका को इस राष्ट्रीय सम्मान के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। प्रेम कुमार चौधरी की वर्तमान तैनाती राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में सहायक निदेशक (इनडोर)/डीएसपी लीव रिजर्व के पद पर है। अगस्त 2026 में हुए पुलिस विभाग के तबादलों में उन्हें भवानीमंडी से जयपुर भेजा गया था। इससे पहले प्रशिक्षण काल में उनकी पोस्टिंग बीकानेर में भी रही है।