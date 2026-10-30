सात समंदर पार भी चांद का दीदार, शिकागो से कनाडा तक करवा चौथ का जश्न

करवा चौथ की ये तस्वीरें बताती हैं कि भारतीय संस्कृति की पहचान केवल देश की सीमाओं तक बंधी नहीं है। सात समंदर पार भी चांद के दीदार की वही प्रतीक्षा, पति की लंबी उम्र की वही कामना और परंपराओं को निभाने का वही उत्साह कायम है। भारत में जिस उत्साह से सुहागिनें चांद का इंतजार करती हैं, वही उत्सुकता शिकागो, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई दी। सात समंदर पार भी चांद वही था, इंतजार वही था और पति की लंबी उम्र की कामना भी वही।