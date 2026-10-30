संस्कृति, परंपरा और महिला उद्यमिता का अनूठा संगम… मानव दीप रंगोली में साकार की रामायण, दीपों की रोशनी में जगमगाए राम-सीता, लक्ष्मण और हनुमान

कुसुगल रोड स्थित स्पोर्ट्स स्पेस में आयोजित इस कार्निवल में रामायण की थीम पर सजावट से लेकर मनोरंजक गतिविधियों तक हर जगह भारतीय विरासत की झलक दिखाई दी। आयोजन में महिला उद्यमिता और पारंपरिक खानपान को भी विशेष स्थान मिला। करीब 25 बिक्री स्टॉलों और 10 सात्विक फूड स्टॉलों के माध्यम से महिलाओं को अपने हुनर और उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच मिला। आयोजक लेखा खोना, वीणा सोलंकी और प्रियल चौहान की ओर से आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि नंदिनी मजेठिया, श्रावणी पवार और शंकरन्ना मुनवल्ली की उपस्थिति में हुआ। इस वर्ष कार्निवल की थीम रामायण पर आधारित रही। आयोजन स्थल की सजावट, फोटो बूथ और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से रामायण के प्रसंगों को जीवंत रूप दिया गया। आयोजन का मूल संदेश था कि आधुनिकता और प्रगति के साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों और पहचान को भी सहेजकर रखना जरूरी है।