राजस्थान की रीत, कर्नाटक में प्रीत: दीपों की रोशनी, पकवानों की मिठास और संस्कारों से घर-आंगन में आज भी महक रही राजस्थान की माटी

राजस्थान के बालोतरा जिले के थोब निवासी गीगी देवी चौधरी को अपने बचपन की दीपावली आज भी याद है। वे बताती हैं कि पहले दीपावली की तैयारियां करीब एक महीने पहले ही शुरू हो जाती थीं। पूरे घर की गाय के गोबर से लिपाई की जाती थी और दीवारों पर चूने से सफेदी होती थी। घर में देशी घी से मिठाइयां बनाई जाती थीं और देशी तिल के तेल से दीपक जलाए जाते थे। उनके अनुसार, पहले दीपावली की तैयारियों में पूरे परिवार की भागीदारी रहती थी। घर की सफाई, सजावट और पकवान बनाने की प्रक्रिया त्योहार के उत्साह को कई दिन पहले ही शुरू कर देती थी। अब व्यस्त जीवनशैली के कारण कई बार दीपावली आने का अहसास त्योहार से कुछ दिन पहले ही होता है। पारंपरिक दीपकों की जगह बिजली की झालरों और चाइनीज लाइटों का इस्तेमाल बढ़ गया है। गीगी देवी के अनुभवों में दीपावली के बदलते स्वरूप के साथ बीते समय की सादगी और पारिवारिक अपनत्व की यादें भी झलकती हैं।