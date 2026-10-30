jaisalmer: पंचायतीराज चुनाव का बिगुल बजा, 31 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए 31 अक्टूबर से नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन जमा कराने की अंतिम तिथि 4 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर निर्धारित समय में नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 5 नवंबर को सुबह 11 बजे से होगी। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 6 नवंबर निर्धारित है। इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके तत्काल बाद चुनाव चिह्न आवंटित कर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।