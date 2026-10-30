30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

jaisalmer: पंचायतीराज चुनाव का बिगुल बजा, 31 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू

जैसलमेर. पंचायतीराज चुनाव-2026 को लेकर जिले में चुनावी हलचल तेज हो गई है। शनिवार को लोकसूचना जारी होने के साथ ही जिला परिषद, पंचायत समिति और पंच-सरपंच पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। जिले में 14 और 16 नवंबर को मतदान के बाद 25 से 28 नवंबर तक जिला प्रमुख, प्रधान सहित विभिन्न पदों के चुनाव होंगे।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Updated: 30 Oct 2026, 8:43 PM IST

ai photo

ai photo

जैसलमेर. पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर जिले में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शनिवार को जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों तथा पंच-सरपंच पदों के चुनाव की लोकसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए 14 नवंबर को मतदान होगा, जबकि पंच-सरपंच पदों के लिए 16 नवंबर को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उपप्रधान के चुनाव की प्रक्रिया 25 से 28 नवंबर तक चलेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 3 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। इसके साथ ही संबंधित पंचायतीराज क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। जिला प्रशासन ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।

4 नवंबर तक जमा होंगे जिला परिषद और पंचायत समिति के नामांकन

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए 31 अक्टूबर से नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन जमा कराने की अंतिम तिथि 4 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर निर्धारित समय में नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 5 नवंबर को सुबह 11 बजे से होगी। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 6 नवंबर निर्धारित है। इसी दिन दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके तत्काल बाद चुनाव चिह्न आवंटित कर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।

16 नवंबर को मतदान के बाद होगी पंच-सरपंच पदों की मतगणना

पंच और सरपंच पदों के लिए नामांकन पत्र 15 नवंबर को सुबह 8 से 11 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इसी दिन सुबह 11:30 बजे तक नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी। दोपहर 2 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। इसके तुरंत बाद चुनाव चिह्न आवंटित कर प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। पंच और सरपंच पदों के लिए 16 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित स्थानों पर की जाएगी। उपसरपंच पद के लिए 17 नवंबर को चुनाव होगा।

20 नवंबर को जिला मुख्यालय पर होगी मतों की गिनती

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए 14 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इन पदों की मतगणना 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालय पर की जाएगी। इसके बाद जिला प्रमुख पद के लिए 25 नवंबर, उप जिला प्रमुख के लिए 26 नवंबर, प्रधान पद के लिए 27 नवंबर और उपप्रधान पद के लिए 28 नवंबर को मतदान होगा। इन पदों की मतगणना और परिणाम की घोषणा मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी।

आचार संहिता में नए विकास कार्यों पर रहेगी रोक

चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसके तहत नई योजनाओं, नए विकास कार्यों और नए कार्यादेश जारी करने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, आचार संहिता लागू होने से पहले जिन कार्यों के कार्यादेश जारी हो चुके हैं अथवा जिनका निर्माण पहले से चल रहा है, वे प्रभावित नहीं होंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2026, 8:43 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / jaisalmer: पंचायतीराज चुनाव का बिगुल बजा, 31 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

jaisalmer: दस करोड़ का टाउन हॉल बजट के इंतजार में नौ माह से ठप

pokaran news jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: चांद को अर्घ्य देकर सुहागिनों ने खोला व्रत, पति की दीर्घायु की कामना

karawa chouth jaislamer
जैसलमेर

jaisalmer: मोहनगढ़ में खेत में गिरा बम, जोरदार धमाके से दहला क्षेत्र

jaisalmer news
जैसलमेर

jaisalmer: रात में सेंधमारी, 3 किमी दूर गाड़ी… जैसलमेर में वारदातें, चित्तौड़गढ़ में छिपा था गिरोह

jaislmer news
जैसलमेर

jaisalmer: घरों की सजावट में देसी डिजाइन का ट्रेंड, सदर बाजार में मिट्टी के उत्पादों की रंगत

jaisalmer
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.