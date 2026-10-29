jaisalmer: मोहनगढ़ में खेत में गिरा बम, जोरदार धमाके से दहला क्षेत्र

लाठी @ पत्रिका. सदर थाना क्षेत्र के भोजका फांटे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर गुरुवार देर शाम एक तेज रफ्तार से पिकअप ने आगे चल रहे ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार, फलोदी जिले के कुशलावा गांव निवासी श्यामनाथ (24) चांधन क्षेत्र के सांवला गांव में कृषि कार्य करता है। गुरुवार शाम वह चांधन गांव से ट्रैक्टर में डीजल भरवाने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए सांवला लौट रहा था। इस दौरान भोजका फांटे के पास पीछे से आई तेज गति पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही आईवर सिंह पातावत सहित आसपास के ग्रामीण पहुंचे और घायल श्यामनाथ को तत्काल चांधन चिकित्सालय पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति देखते हुए जैसलमेर रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार जारी है। चांधन चौकी से चुतराराम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर दुर्घटना की जानकारी जुटाई तथा क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।