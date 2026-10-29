jaisalmer: घरों की सजावट में देसी डिजाइन का ट्रेंड, सदर बाजार में मिट्टी के उत्पादों की रंगत

पौधों के साथ रंगीन गमलों का इस्तेमाल घर की सजावट में नया प्रभाव पैदा करता है। बाजार में अलग-अलग आकार और डिजाइन के गमले उपलब्ध हैं। इन पर बने रंगीन चित्र और सजावटी पैटर्न इन्हें केवल पौधे रखने का पात्र नहीं, बल्कि डेकोर का हिस्सा बनाते हैं। प्रवेश द्वार, बालकनी और आंगन में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कीमत 30 से 100 रुपए तक होने से बजट के अनुसार विकल्प मिलते हैं। मिट्टी के गुल्लक और मूर्तियां उपयोगिता के साथ सजावट में भी जगह बना रही हैं। रंगीन गुल्लक बच्चों के लिए बचत की शुरुआत का माध्यम हैं, वहीं आकर्षक चित्रों और आकारों वाली मूर्तियां घर के सजावटी कोनों में रखी जा सकती हैं। शुभ-लाभ और देवी लक्ष्मी से जुड़े चित्रों वाले गुल्लक दीपावली के माहौल के अनुकूल हैं। इन उत्पादों में पारंपरिक प्रतीकों और रंगों का इस्तेमाल इन्हें त्योहार की खरीदारी से जोड़ता है।