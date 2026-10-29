jaisalmer: रात में सेंधमारी, 3 किमी दूर गाड़ी… जैसलमेर में वारदातें, चित्तौड़गढ़ में छिपा था गिरोह

जैसलमेर @ पत्रिका. रात के अंधेरे में घरों को निशाना बनाना, मोबाइल फोन बंद रखना और वारदात स्थल से कई किलोमीटर दूर साथियों को उतारकर निकल जाना। अंतरराज्यीय नकबजन गिरोह की वारदात का तरीका ऐसा था कि पुलिस के सामने आरोपियों तक पहुंचने की चुनौती थी। जैसलमेर जिला पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, मानवीय आसूचना और लगातार निगरानी के आधार पर गिरोह का पर्दाफाश कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने जैसलमेर जिले के चेलक, सांवला, भैंसड़ा, झाबरा, फतेहगढ़ और फलसूंड क्षेत्र में घरों में घुसकर चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया है। गिरोह से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ जारी है।