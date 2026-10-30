jaisalmer: दस करोड़ का टाउन हॉल बजट के इंतजार में नौ माह से ठप

परियोजना की कार्यकारी एजेंसी राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (रुडसीको) है। एजेंसी ने निविदा प्रक्रिया पूरी कर निर्माण शुरू करवाया था। हालांकि, स्वीकृत राशि उपलब्ध नहीं होने से भुगतान और काम आगे बढ़ने की प्रक्रिया अटक गई। अधिशासी अभियंता राजेश व्यास के अनुसार टाउन हॉल के लिए करीब 10 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं, लेकिन सरकार से राशि नहीं मिलने के कारण काम बंद है। राशि मिलने पर ही निर्माण दोबारा शुरू हो सकेगा।मौके पर बनी चारदीवारी से सीमेंट उखड़ने लगा है। कुछ हिस्सों में पत्थरों के निकलने की आशंका भी जताई जा रही है। निर्माण स्थल पर नियमित देखरेख और रखरखाव की व्यवस्था नजर नहीं आ रही। हालांकि, गुणवत्ता को लेकर किसी तकनीकी जांच की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही निकलेगा। फिलहाल शुरुआती निर्माण की स्थिति ने निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।