jaisalmer: शाम होते ही बिगड़ती है यातायात व्यवस्था, दुपहिया वाहनों की भीड़ में तिपहिया वाहनों का प्रवेश बन रहा मुसीबत

जैसलमेर। शहर के पुराने व्यापारिक क्षेत्रों में शामिल गुलासतला मार्ग से आसनी पथ तक का करीब 250 मीटर का हिस्सा इन दिनों यातायात अव्यवस्था का पर्याय बन गया है। यहां शाम होते ही सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने के साथ जाम के हालात बनने लगते हैं। शाम 5 बजे से रात करीब 9.30 बजे तक स्थिति इतनी विकट रहती है कि लगभग हर पांच मिनट में वाहनों के पहिए थम जाते हैं। कुछ देर के लिए रास्ता खुलता है और फिर वाहनों की कतारें लग जाती हैं। संकरे रास्ते और दुपहिया वाहनों की भारी आवाजाही के बीच तिपहिया वाहनों का जबरन प्रवेश परेशानी को कई गुना बढ़ा देता है। नतीजतन स्थानीय व्यापारियों, ग्राहकों और राहगीरों को रोजाना जाम से जूझना पड़ रहा है।