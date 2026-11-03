Tonk: जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन, देशभर से आए प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

टोंक. वनस्थली विद्यापीठ के समाजशास्त्र विभाग की तरफ से जनजातीय गौरव दिवस 2026 के मौके पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जनजातीय समाज की परंपराओं, रहन-सहन और प्रकृति से जुड़े उनके पारंपरिक ज्ञान पर बात हुई। इसके अलावा कार्यशाला में देश की आजादी की लड़ाई में जनजातीय समुदायों के योगदान को भी याद किया गया। बता दें कि कार्यशाला में देश के अलग-अलग राज्यों से आए लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग की प्रो. अर्चना कौशिक शामिल हुईं। वहीं, चीफ गेस्ट के रूप में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सृष्टि शास्त्री मौजूद रहीं।