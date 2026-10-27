Tonk : टोंक में अनोखी और दिलचस्प है चुनावी सिम्बल की सूची, किसी को अंगूर मिलेगा तो किसी को हरी मिर्च

Tonk Panchayat Elections-2026 : फाइल फोटो पत्रिका।
Tonk Panchayat Elections-2026 : टोंक. चुनावी मैदान में कोई विकास के वादे लेकर उतरेगा, तो कोई जनता के बीच अपने काम गिनाएगा। लेकिन मतपत्र पर मतदाता उसे किस नाम और किस निशान से पहचानेंगे, यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 में जिला परिषद सदस्य पद के निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से निर्धारित 20 मुक्त चुनाव चिह्न उनकी पहचान का आधार बनेंगे। किसी प्रत्याशी के हिस्से अंगूर आएंगे, तो किसी को हरी मिर्च से पहचान बनानी होगी। कोई टेलीविजन के जरिए मतदाताओं को अपना निशान याद कराएगा, तो किसी की पहचान स्कूल का बस्ता, हारमोनियम, जूता या सिलाई की मशीन बनेगी।
चुनावी प्रतीकों की यह सूची दिलचस्प होने के साथ ही प्रचार की चुनौती भी सामने रखती है। राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रत्याशी जहां अपने निर्धारित चुनाव चिह्नों के साथ मैदान में उतरेंगे, वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने नाम के साथ आवंटित निशान भी मतदाताओं के जेहन में उतारना होगा।
निर्वाचन विभाग की ओर से निर्धारित 20 मुक्त प्रतीकों में रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं से लेकर फल, सब्जियां और घरेलू उपकरण शामिल हैं। लिफाफा, टेलीविजन, अंगूर, आरी, फव्वारा, हरी मिर्च, टेलीफोन, स्कूल का बस्ता, फूलगोभी, हाथ गाड़ी, गैस का चूल्हा, कैंची, जंजीर, हारमोनियम, टॉफियां, सिलाई की मशीन, चक्की, आइसक्रीम, साइकिल पम्प और जूता जैसे प्रतीक इस सूची को विविधता देते हैं।
इनमें कुछ प्रतीक ऐसे हैं, जिनका इस्तेमाल लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, जबकि कुछ प्रतीक अपनी अलग पहचान के कारण प्रचार में चर्चा का विषय बन सकते हैं। हालांकि चुनाव चिह्न का रोचक या परिचित होना ही जीत की गारंटी नहीं है। प्रत्याशी को मतदाताओं के बीच अपनी पहचान बनाने के साथ स्थानीय समस्याओं और विकास के मुद्दों पर भी भरोसा कायम करना होगा।
चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि मतदाता उनके नाम और चुनाव चिह्न के बीच सही तालमेल बैठा सकें। घर-घर जनसंपर्क, छोटी सभाओं और प्रचार सामग्री में प्रत्याशी अपने निशान को प्रमुखता दे सकते हैं। बहुकोणीय मुकाबले में यह काम और महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां कई प्रत्याशी एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हों।
मसलन, मतदाता को यह याद रहना जरूरी होगा कि उसके क्षेत्र में किस प्रत्याशी को टेलीविजन, किसे अंगूर और किसे हरी मिर्च का प्रतीक आवंटित हुआ है। ऐसे में प्रत्याशी की व्यक्तिगत पहचान, जनसंपर्क और चुनाव चिह्न का प्रचार एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं।
टोंक जिला परिषद सदस्य का चुनाव स्थानीय विकास और जनसमस्याओं से जुड़ा होता है। सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण सुविधाएं चुनावी चर्चा के प्रमुख मुद्दे रहेंगे। इन मुद्दों पर प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मतदान के दिन मतदाता उनके नाम और आवंटित प्रतीक को पहचान सकें।
ऐसे में चुनावी मुकाबले में केवल नारों और वादों की नहीं, बल्कि पहचान की भी परीक्षा होगी। किसी के लिए अंगूर, किसी के लिए स्कूल का बस्ता और किसी के लिए हारमोनियम चुनावी पहचान बनेगा। अब देखना होगा कि इन 20 प्रतीकों में से कौन-सा निशान अपने प्रत्याशी के प्रचार में सबसे अधिक चर्चा बटोरता है और कौन मतदाताओं की याद में जगह बना पाता है।
लिफाफा, टेलीविजन, अंगूर, आरी, फव्वारा, हरी मिर्च, टेलीफोन, स्कूल का बस्ता, फूलगोभी, हाथ गाड़ी, गैस का चूल्हा, कैंची, जंजीर, हारमोनियम, टॉफियां, सिलाई की मशीन, चक्की, आइसक्रीम, साइकिल पम्प और जूता।
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