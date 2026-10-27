Tonk : टोंक में अनोखी और दिलचस्प है चुनावी सिम्बल की सूची, किसी को अंगूर मिलेगा तो किसी को हरी मिर्च

Tonk Panchayat Elections-2026 : टोंक. चुनावी मैदान में कोई विकास के वादे लेकर उतरेगा, तो कोई जनता के बीच अपने काम गिनाएगा। लेकिन मतपत्र पर मतदाता उसे किस नाम और किस निशान से पहचानेंगे, यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 में जिला परिषद सदस्य पद के निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से निर्धारित 20 मुक्त चुनाव चिह्न उनकी पहचान का आधार बनेंगे। किसी प्रत्याशी के हिस्से अंगूर आएंगे, तो किसी को हरी मिर्च से पहचान बनानी होगी। कोई टेलीविजन के जरिए मतदाताओं को अपना निशान याद कराएगा, तो किसी की पहचान स्कूल का बस्ता, हारमोनियम, जूता या सिलाई की मशीन बनेगी।