राजस्थान में टोंक के बनास पुल पर बड़ा हादसा, बीच हाइवे चलते कंटेनर में धू-धूकर आग से हड़कंप, जानिए पूरा घटनाक्रम

वहीं आग बुझने के बाद वाहन को एकतरफ करके यातायात को सुचारू किया जा रहा है। अब कंटेनर में आग क्यों लगी और उसके क्या कारण रहे इस बारे में पड़ताल की जा रही है। हालांकि प्रथम दृष्टया कंटेनर के टायर में ब्लास्ट होने के बाद उसके पलटने और उसी दौरान डीज़ल टैंक में आग लगना हादसे की वजह माना जा रहा है। जिस कंटेनर में आग लगी वो उत्तराखंड से गुजरात जा रहा था।