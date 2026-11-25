जयपुर . सत्ता बदलती है, चेहरे बदलते हैं, अधिकारी बदलते हैं, लेकिन आम आदमी की परेशानियां क्यों नहीं बदलतीं? जनता की सुनवाई के बजाय सत्ता और अफसरशाही के बीच बढ़ती नजदीकियां क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रही हैं? राजस्थान पत्रिका के अग्रलेख 'हम तो डूबेंगे सनम…' पर मंगलवार को झालाना कार्यालय में आयोजित परिचर्चा में कुछ ऐसे ही तीखे सवाल उठे। पूर्व आइएएस, आइपीएस, आरएएस अधिकारियों, कानूनविदों और सामाजिक प्रतिनिधियों ने खुलकर कहा कि राजनीति में धनबल और माफिया का प्रभाव बढ़ रहा है। प्रबुद्धजनों ने कहा कि सरकार और प्रशासन का असली मूल्यांकन आम आदमी को मिलने वाली राहत के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने राजस्थान पत्रिका की निर्भीक पत्रकारिता की सराहना की।