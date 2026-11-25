Former IAS Subodh Agarwal (Patrika File Photo)
Former IAS Subodh Agarwal: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जल जीवन मिशन (जेजेएम) टेंडर घोटाले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल की जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने करीब सात महीने से जेल में बंद अग्रवाल को राहत दी। अदालत के इस फैसले के बाद अब उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
यह पूरा मामला जल जीवन मिशन के तहत बांटे गए टेंडरों से जुड़ा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सुबोध अग्रवाल को 9 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि करीब 979.45 करोड़ रुपए के टेंडर बांटने में भारी गड़बड़ी की गई। अग्रवाल 15 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में जेल में थे। एसीबी ने जांच के दौरान उनकी भूमिका को संदिग्ध पाया था। लंबी पूछताछ के बाद उन्हें पकड़ा गया था। तब से वे लगातार जमानत की कोशिश कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट में सुबोध अग्रवाल का पक्ष वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने रखा। उन्होंने अदालत में अग्रवाल को छोड़ने की दलीलें दीं। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील एसडी संजय और अतिरिक्त महाधिवक्ता संस्कृति पाठक पेश हुए। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद 16 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को बेंच ने अपना निर्णय सुनाते हुए अग्रवाल की अपील स्वीकार कर ली। कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले सुबोध अग्रवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट ने 13 अगस्त 2024 को मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद ही उन्होंने सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
जब यह कथित घोटाला हुआ, तब सुबोध अग्रवाल जलदाय विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) थे। उनके पास विभाग की वित्त समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी थी। एसीबी का दावा है कि पद पर रहते हुए टेंडर प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई।
सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद अब रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि, जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि केस खत्म हो गया है। मामले में कानूनी कार्यवाही और एसीबी की जांच पहले की तरह जारी रहेगी।
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