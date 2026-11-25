यह पूरा मामला जल जीवन मिशन के तहत बांटे गए टेंडरों से जुड़ा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सुबोध अग्रवाल को 9 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि करीब 979.45 करोड़ रुपए के टेंडर बांटने में भारी गड़बड़ी की गई। अग्रवाल 15 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में जेल में थे। एसीबी ने जांच के दौरान उनकी भूमिका को संदिग्ध पाया था। लंबी पूछताछ के बाद उन्हें पकड़ा गया था। तब से वे लगातार जमानत की कोशिश कर रहे थे।