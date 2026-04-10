Ex-IAS Subodh Agarwal News : …तो अब ‘मोटी मछली’ उगलेगी राज़, बड़े चेहरे होंगे बेनकाब ! ACB की रिमांड पर सुबोध अग्रवाल, जानें अब आगे क्या?

राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक बड़ी मछली को जाल में फँसाया है। 1988 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी और पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल को एसीबी की टीम ने गुरुवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जिसके बाद शुक्रवार को उन्हें जयपुर के मिनी सचिवालय स्थित एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में भारी गहमागहमी के बीच सुबोध अग्रवाल ने मीडिया के सवालों पर केवल इतना कहा, "मेरे वकील आपको सब बताएँगे।"