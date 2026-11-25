Beawar Zila Pramukh : ममता गुर्जर बनीं ब्यावर की पहली जिला प्रमुख। फोटो सोशल मीडिया
Beawar Zila Pramukh Results : राजस्थान के ब्यावर में जिला प्रमुख के चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। बहुमत के बाद भाजपा प्रत्याशी निर्मला देवी 1 वोट से हार गईं। कांग्रेस की ममता गुर्जर ने जीत दर्ज की। ममता गुर्जर ब्यावर की पहली जिला प्रमुख बनी।
जिला प्रमुख के निर्वाचन के अगले दिन 26 नवंबर को उप जिला प्रमुख पद के लिए चुनाव होगा। इसके बाद 27 नवंबर को जिले की सभी पंचायत समितियों के मुख्यालयों पर प्रधान पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। वहीं, 28 नवंबर को उप प्रधान पद के लिए चुनाव कराया जाएगा। इन सभी पदों के निर्वाचन में भी जिला प्रमुख चुनाव की तरह ही नामांकन, संवीक्षा, नाम वापसी और आवश्यकता होने पर मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस तरह चार दिनों तक चलने वाली निर्वाचन प्रक्रिया के साथ जिले की जिला परिषद और पंचायत समितियों को नए मुखिया मिल जाएंगे। खबर अपडेट हो रही है
बड़ी खबरेंView All
ब्यावर
राजस्थान न्यूज़
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026