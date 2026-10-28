ब्यावर में अनोखा मामला: रिश्ता टूटा तो लौटाया कन्यादान, थाने में छह बकरियां भी लेकर पहुंचे लड़के वाले

ब्यावर . ग्रामीण समाज में विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का संबंध होता है। इस रिश्ते में कन्यादान के साथ गाय, भैंस और बकरियां जैसे मवेशी देने की परम्परा भी रही है। समय के साथ भले ही इस परम्परा का चलन कुछ कम हुआ हो, लेकिन देहात में आज भी इसके उदाहरण देखने को मिल जाते है। ब्यावर क्षेत्र के लसाड़िया गांव से जुड़ा एक ऐसा ही मामला बुधवार को सामने आया, जिसमें पति-पत्नी के बीच अलगाव की नौबत आने पर ससुराल पक्ष द्वारा छह साल पहले विवाह में मिली छह बकरियां भी लौटाई गई।